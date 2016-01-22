وكيله: ليفاندوفسكي سعيد في بايرن ميونخ، ولكن..!

رفض وكيل أعمال روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الباب أمام الراغبين في ضم المهاجم البولندي في الفترة القادمة.

ويعيش ليفاندوفسكي موسمًا رائعًا إذ أنه سجل 23 هدفًا في 26 مباراة شارك فيها خلال الموسم الجاري.

وارتبط المهاجم البولندي بالعديد من الأندية الأوروبية لعل أبرزها ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي.

وفي هذا السياق تحدث سيزاري كوتشارسكي وكيل ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية حيث قال "هو سعيد في بايرن ميونخ، لكن لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل، ولا أستطيع أن أقول المزيد حول ذلك الأمر الآن".