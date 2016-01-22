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ظهور الحالة الثانية لأنفلونزا الخنازير بالمستشفى الجامعى فى الإسكندرية

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ظهور الحالة الثانية لأنفلونزا الخنازير بالمستشفى الجامعى فى الإسكندرية ظهور الحالة الثانية لأنفلونزا الخنازير بالمستشفى الجامعى فى الإسكندرية
أكد الدكتور طارق خليفة، مدير الطوارىء بمستشفى الجامعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"ـ بوصول حالة h1n1 المعروفة بأنفلونزا الخنازير بمستشفى الجامعى الجديد منذ يومين لديها أعراض المرض من ارتفاع درجة الحرارة وأنفلونزا شديدة.

وأضاف أنه فور معرفة المستشفى بالحالة تم فحصها، ووضعها تحت الملاحظة ومنحها العلاج اللزم لكى يمنع انتشار الفيروس بجسم المريض.

يذكر أن الحالة الأولى التى سجلتها الإسكندرية كانت لسيدة عمرها 25 عام بمستشفى طلبة الجامعة، وجارى علاجها ووضعها تحت الملاحظة وعمل إجراءات وقائية للفريق المعالج وهيئات التمريض وجميع العاملين المحيطين بالمريضة منعا لانتشار العدوى.


>- اكتشاف أول حالة إصابة لانفلونزا الخنازير بالإسكندرية فى مستشفى الجامعة

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