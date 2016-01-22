رئيس تونس: أياد خبيثة تدخلت لإثارة الاحتجاجات وسنخرج من الأزمة سالمين

قال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، إن أياد خبيثة تدخلت لإثارة الاحتجاجات، لافتاً إلى أن هناك فلتان إعلامى مبالغ فيه.

وأشار الرئيس التونسى فى خطاب له عبر التليفزيون الرسمى لتونس، إلى أنه تقرر حظر تجوال من الساعة 8 ليلا حتى الساعة 5 صباحاً، وأن "قطاع طرق استغلوا الاحتجاجات".

وتابع: "أريد أن أطمئن الشعب التونسى أن الساهرين على أمنه قائمون بواجبهم"، مقدماً الشكر والتقدير لقيادات الأمن والجيش، موضحاً أنه يتابع أعمالهم ليلا ونهارا، قائلا: "إن شاء الله نخرج من هذه الأزمة سالمين".

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