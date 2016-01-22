جهود أمنية مكثفة لضبط المتورطين بزرع عبوة ناسفة إمام أحدى المدارس بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لضبط المتورطين فى زرع عبوة ناسفة عُثِرَ عليها أمام أحدى المدراس بمدينة السادس أمن أكتوبر، وتبين من خلال التحريات الأولية من خلال عمليات تمشيط المكان عدم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا بالعثور على جسم غريب أمام إحدى المدارس بأكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والعقيد مجدى اليمانى مفتش المفرقعات والفريق المرافق له، وتم فرض كردون أمنى لمنع وقوع أى مصابين فى حالة حدوث انفجار.

وتبين من خلال عمليات الفحص أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة ناسفة، وتم التعامل معها بواسطة مدفع المياه، وتم تفتيت العبوة، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط المدرسة، للتأكد من عدم وجود عبوات أخرى ولم يتم العثور على أى شىء آخر.

- إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها أمام إحدى المدارس فى أكتوبر