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مصدر أمنى: عبوة أكتوبر ماسورة حديدية وبداخلها مادة مفرقعة ومعدة للتفجير

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مصدر أمنى: عبوة أكتوبر ماسورة حديدية وبداخلها مادة مفرقعة ومعدة للتفجير مصدر أمنى: عبوة أكتوبر ماسورة حديدية وبداخلها مادة مفرقعة ومعدة للتفجير
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن العبوة التى عثر عليها امام إحدى المدارس بمدينة السادس من أكتوبر كانت عبارة عن ماسورة حديدية وبداخلها مواد متفجرة وموصلة بدائرة كهربائية وكانت معدة للتفجير، وانتقلت إليها قوات الأمن وتم تفكيكها بواسطة طلقات مدفع المياه.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بالعثور على جسم غريب أمام إحدى المدارس بأكتوبر، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء و العقيد مجدى اليمانى مفتش المفرقعات و الفريق المرافق له، وتم فرض كردون أمنى لمنع وقوع أى مصابين فى حالة حدوث انفجار.

وتبين من خلال عمليات الفحص أن الجسم الغريب عبارة عن عبوة ناسفة، وتم التعامل معها بواسطة مدفع المياه، وتم تفتيت العبوة، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط المدرسة، للتأكد من عدم وجود عبوات أخرى ولم يتم العثور على أى شئ آخر.


>- إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها أمام إحدى المدارس فى أكتوبر

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