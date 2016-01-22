نيمار قد يغيب عن برشلونة أمام مالاجا

(إفي): تحوم شكوك حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة الإسباني في المواجهة التي يخوضها البرسا أمام مالاجا غدا في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني إثر غيابه عن المران الذي خاضه الفريق اليوم لتعرضه لآلام في عضلة الفخذ الأيسر الخلفية.

وأشار النادي إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب البرازيلي استبعدت تعرضه للإصابة، لذا فمن الوارد استدعائه في القائمة التي يخوض بها لويس إنريكي، المدير الفني للبرسا المواجهة.

وكان نيمار هو الغائب الأبرز عن المران الأخير الذي أجراه الفريق الكتالوني في مدينته الرياضية قبل التوجه إلى مالاجا.

وشهد هذا المران عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتدرب بصورة طبيعية، بعد غيابه عن مواجهة أثلتيك بلباو الأربعاء الماضي في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لمعاناته من ألام مشابهة لتلك التي تعرض لها نيمار.