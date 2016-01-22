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وزير الرياضة يزف نبأ سعيدا إلى الأهلي والزمالك .. ' عودة الجماهير '

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وزير الرياضة يزف نبأ سعيدا إلى الأهلي والزمالك .. ' عودة الجماهير ' وزير الرياضة يزف نبأ سعيدا إلى الأهلي والزمالك .. ' عودة الجماهير '

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عودة الجماهير من جديد إلى المدرجات بداية من مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وقال وزير الرياضة: "مباريات الأهلي والزمالك في شهر مارس بدوري أبطال إفريقيا ستكون بحضور الجماهير".

الأهلي سيرحل أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل لمواجهة الفائز من ريكرياتيفو الأنجولي وراسينج من غينيا الاستوائية في لقاء الذهاب على أن يستضيف أحد أيام 18، 19 و20 من نفس الشهر.

ويلعب الزمالك مع الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني ذهابا خارج أرضه أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل على أن يكون العودة أحد أيام 18، 19، 20 مارس المقبل.

مواجهتان بحضور جماهيري حسبما أكد وزير الشباب والرياضة.

وأكمل خالد عبد العزيز حديثه عبر قناة دريم قائلا: "بجانب مباريات الأهلي والزمالك في شهر مارس في بطولة إفريقيا، لقاء منتخب أيضا أمام نيجيريا سيكون بحضور جماهيري".

وأضاف "تدريجيا ستشهد المدرجات في كل المباريات تواجد جماهيري. نحن نعمل على ذلك والجماهير ستعود في الملاعب المصرية هذا الموسم".

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