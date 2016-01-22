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الزمالك: مايوكا سيخضع لكشف طبي لمدة 4 أيام.. الماضي تغير الآن

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الزمالك: مايوكا سيخضع لكشف طبي لمدة 4 أيام.. الماضي تغير الآن الزمالك: مايوكا سيخضع لكشف طبي لمدة 4 أيام.. الماضي تغير الآن

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استمرار خضوع المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا للكشف الطبي لمدة 4 أيام كاملة.

الزمالك أعلن رسميا تعاقده مع مايوكا لمدة 3 مواسم ونصف قادما من ميتز الفرنسي.

ووصل مايوكا إلى الزمالك مساء يوم الخميس قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي يوم الجمعة. إلا أن أحمد مرتضى أكد إن مازال الكشف الطبي للاعب لم ينتهي حتى الآن.

وقال أحمد مرتضى منصور: "لا. الكشف الطبي لم ينتهي لمايوكا. سيستمر لمدة 4 أيام".

وأضاف في تصريحات مع قناة دريم "نادي الزمالك تغيير الآن عن الماضي".

وأوضح "اللاعب يخضع لكشف طبي كامل. كشف على كل عضلة. واختبارات قوية داخل مستشفى رياضية متخصصة".

وأتم "الجهاز الفني أبدى رأيه بجاهزية مايوكا لمواجهة سموحة. ولكن الإجراءات ستستمر".

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