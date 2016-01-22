كرة يد - رئيس الاتحاد الفرنسي: تنظيم مصر رائع.. وحضرت لأثبت أنها آمنة

أقيم مؤتمر صحفي عقب مباراة مصر ونيجيريا في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بحضور جويل ديلبلانيك رئيس الاتحاد الفرنسي وخالد حمودة رئيس الاتحاد المصري وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.

وأبدى ديلبلانيك اندهاشه في المؤتمر الصحفي من اختيار مروان رجب المدير الفني المصري لمواجهة الجزائر في افتتاح البطولة، لكن الفوز أثبت رؤية موفقة للمدرب المصري.

وفازت مصر 22-18 على الجزائر في افتتاح البطولة ثم 34-20 ضد نيجيريا لتتصدر المجموعة.

وأشار ديلبلانيك "التنظيم رائع للبطولة وحفل الافتتاح أثبت أن مصر مستعدة من الآن لاستضافة بطولة العالم التي فازت مصر بتنظيمها في 2021".

وتابع "منتخب فرنسا يشارك حاليا في بطولة أوروبا في بولندا وأمامه مواجهة هامة مع كرواتيا ورغم ذلك أصريت على تلبية دعوة رئيس الاتحاد المصري وحسن مصطفى لأصبح جزء من هذا الحدث المبهر".

وأردف "ولأثبت لنفسي أن مصر آمنة تستطيع استقبال مختلف الجاليات العالمية بحفاوة".

واعتبر ديلبلانيك وجوده شخصيا أكبر مؤشر لاحتمالية ظهور فرنسا في مصر في وقت قريب.