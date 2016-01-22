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الجيش الأمريكى يدعو إلى "تحرك حاسم" ضد داعش فى ليبيا

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الجيش الأمريكى يدعو إلى "تحرك حاسم" ضد داعش فى ليبيا الجيش الأمريكى يدعو إلى "تحرك حاسم" ضد داعش فى ليبيا
قال قائد عسكرى أمريكى اليوم الجمعة إن هناك حاجة لتحرك عسكرى حاسم لوقف انتشار تنظيم داعش فى ليبيا مضيفا أن التنظيم يريد أن يستغل ليبيا لتكون منصة لتنسيق الأنشطة عبر أفريقيا.

وقال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة "أشعر بالقلق من انتشار تنظيم داعش فى ليبيا دون رقابة... لذا أعتقد أن القادة العسكريين مدينون لوزير الدفاع والرئيس بإيجاد سبيل للتعامل مع توسع داعش فى ليبيا."

وفى كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين خلال رحلة لباريس أضاف "لابد أن تتخذ تحركا عسكريا حاسما للتصدى لتوسع داعش وفى الوقت ذاته تريد أن تقوم بذلك بطريقة تدعم عملية سياسية طويلة المدى."
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