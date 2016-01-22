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للتخلص من حساسية الحمل.. ارتدى ملابس قطنية واسعة واشربى ميه كفاية

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للتخلص من حساسية الحمل.. ارتدى ملابس قطنية واسعة واشربى ميه كفاية للتخلص من حساسية الحمل.. ارتدى ملابس قطنية واسعة واشربى ميه كفاية

أساب وأعراض حساسية الحمل
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حساسية الحمل من الأعراض التى تصيب قلة من الحوامل، وتختلف شدتها من حالة لأخرى، وحتى الآن لم يتوصل الطب لسبب قاطع وواضح لها، ولكن يربطها البعض بالتغيير الهرمونى الذى تصيب جسد المرأة طوال فترة الحمل.

وتوضح الدكتورة يسرية محمد، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن هذه المشكلة تجعل المرأة فى حالة انزعاج بالغ، بسبب رغبتها الدائمة فى الحكة والهرش، خاصة خلال الليل، وتصيب الحساسية أجزاء معينة من جسم كل حامل.

نصائح لتخفيف حساسية الحمل
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وتقدم استشارى أمراض النساء والتوليد مجموعة من النصائح لتأقلم الحامل مع الحساسية المزعجة، التى تزيد بشدة فى الفترات الأخيرة من شهور الحمل، وأهمها التركيز على ارتداء الملابس الفضفاضة والواسعة التى تضمن تهوية جيدة للجسد، على أن تكون من أقمشة جيدة وهينة كالأقطان مثلا حتى لا تثير الجلد.

وشددت الدكتورة يسرية على ضرورة التقليل من تناول الطعام المسبب للحساسية والمعروف بزيادة تهيج البشرة ولكل جسم أنواع تثيره بالطبع، مع تجنب بعض المأكولات الشهيرة التى قد تزيد من المشكلة خاصة الدسمة والدهنية، مع شرب كميات جيدة من المياه خلال ساعات اليوم الواحد، لضمان ترطيب جسم وبشرة الحامل، وقبل كل هذا يجب استشارة الطبيب المتابع للحالة لوصف المرطبات الموضعية الملائمة، مع تجنب وضع كريمات أو مراهم دون أمر المختص.

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مصر 365