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“الأرصاد” : موجة باردة تضرب البلاد حتى الثلاثاء..وسيول على الدلتا

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“الأرصاد” : موجة باردة تضرب البلاد حتى الثلاثاء..وسيول على الدلتا “الأرصاد” : موجة باردة تضرب البلاد حتى الثلاثاء..وسيول على الدلتا

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الفترة القادمة ، حيث أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة غدًا 7 إلى 9 درجات مئويه في بعض المناطق، كما أنه من المتوقع أن تصل الدرجة العظمى على القاهرة من 11 إلى 12 درجة مئوية ساعة الظهيرة.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على قناة “المحور”، أن هناك فرص غدًا لسقوك الأمطار الشديدة تصل إلى حد السيول، تصل ذروتها الأحد والأثنين والثلاثاء، مناشدًا الصيادين بعدم النزول إلى البحر خلال تلك الفترة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه يجب على قائدي السيارات الحذر حيث سيكون هناك صعوبة في الرؤية على الطرق، مناشدًا المواطنين في الوقت نفسه بارتداء الملابس الثقيلة، قائلًا :” هتبقى فيه رياح بس مش رياح عاتيه ، طلعوا بقى الهدوم اللي في الدولاب”.

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