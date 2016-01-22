بالفيديو: أحدث تقنيات التجميل مع الدكتور روي مطران

تتطوّر تقنيات التجميل بشكل يساعد المرأة على تغيير شكلها بسرعة وبسهولة. إليك آخر صيحات تقنيات التجميل في مقابلة حصرية لـ" سيدتي" مع الدكتور روي مطران، رئيس قسم الجلد في مستشفى جبل لبنان.

قد يعجبك : فيديو صادم لـ نجمات لا يعترفن بعمليات التجميل



1.حقن علاج الهالات السوداء: تؤدّي الهالات السوداء الى فراغات تحت العين، هناك مستحضر جديد يحقن في الجفن السفلي لملأ الفراغ وعلاج هذه المشكلة.

2.Fillers Lifting: تقتصر على رفع الوجه بشكل طبيعي عبر حقن مناطق جديدة، مثل الوجنتين. تُعرف هذه التقنية بـReshaping Of The Face.

3.شدّ الوجه بالخيط: يوضع الخيط في عيادة الطبيب. لا يتخطى وقت إجراء التقنية الـ 20 دقيقة.



تابعي الفيديو لمزيد من التفاصيل:

تابعي أيضاً:

أفضل 7 وصفات لتبييض البشرة من "سيدتي نت"

ما لا تعرفينه عن أصول العناية بالبشرة في فصل الشتاء