المتحدث العسكرى ينشر صورا لجهود قوات حرس الحدود فى ضبط كمية كبيرة من المخدرات

نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا ترصد مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل إصرار وعزيمة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير نفق جديد على الشريط الحدودى بشمال سيناء.>كما تم ضبط فرد مصاب بطلق نارى وبجواره (22800) قرص لعقار الترامادول المخدر، وضبط (3) سيارات عثر بداخلهما على (24) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (39.5) كجم بالإسماعيلية، فضلاً عن تنظيم دخول (3301) عربة أنواع محملة بالبضائع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم.>وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط مخزنين عثر بداخلهما على (10طن) من نبات البانجو المخدر و (100 كجم) بذور لنبات البانجو المخدر بمنطقة أبو رديس.>وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط (6) جوال عثر بداخلهم على (158.000) قرص لعقار التامول المخدر، و ضبط (20) متسللا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية من بينهم (18) مصرى - (2) سودانى بمنطقة السلوم.

وفى جنوب مصر تمكنت عناصر حرس الحدود بمنطقة أبو رماد من ضبط عربة ¼ نقل محملة بـ (8) كرتونة عثر بداخلهم على (1144) عبوة من العقاقير الطبية معدة للتهريب، وضبط (8) أفراد سوريين الجنسية أثناء محاولتهم للتسلل عبر الساحل، وضبط (3) أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد من الحدود الجنوبيه وتبين إنتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.

- حرس الحدود يضبط 3 إرهابيين ينتمون للإخوان قبل هروبهم خارج البلاد