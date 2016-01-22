أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الرياضة: مباريات الأهلى والزمالك والمنتخب الإفريقية ستقام بجماهير

Google+ Print
وزير الرياضة: مباريات الأهلى والزمالك والمنتخب الإفريقية ستقام بجماهير وزير الرياضة: مباريات الأهلى والزمالك والمنتخب الإفريقية ستقام بجماهير
أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مباريات الأهلى والزمالك بالبطولة الإفريقية أيام 18، و19، و20 مارس المقبل، ستكون بحضور جماهيرى.

أضاف وزير الشباب والرياضة، أن مباراة العودة للمنتخب الوطنى أيضاً أمام منتخب نيجيريا، المحدد لها يوم 29 مارس المقبل، ستكون بحضور الجماهير، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة الجماهير للمدرجات بشكل طبيعى.

وأوضح خالد عبد العزيز، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" أن الموسم الجارى، لن ينقضى إلا والجماهير قد عادت إلى المدرجات، بالشكل الطبيعى لها، لافتاً أن الأحداث الجارية تحتم على المسئولين التروى فى اتخاذ القرار.

وعن إعادة تعيين مجلس إدارة النادى الأهلى، أكد خالد عبد العزيز، أنه حريص على تنفيذ أحكام القضاء، مشيراً إلى أن القرار جاهز ومتوقف على التنفيذ فقط، إلا أنه يتم الانتظار لحين النظر فى الطعن، حرصاً على استقرار القلعة الحمراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365