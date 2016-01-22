وزير الرياضة: مباريات الأهلى والزمالك والمنتخب الإفريقية ستقام بجماهير

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مباريات الأهلى والزمالك بالبطولة الإفريقية أيام 18، و19، و20 مارس المقبل، ستكون بحضور جماهيرى.

أضاف وزير الشباب والرياضة، أن مباراة العودة للمنتخب الوطنى أيضاً أمام منتخب نيجيريا، المحدد لها يوم 29 مارس المقبل، ستكون بحضور الجماهير، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة الجماهير للمدرجات بشكل طبيعى.

وأوضح خالد عبد العزيز، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" أن الموسم الجارى، لن ينقضى إلا والجماهير قد عادت إلى المدرجات، بالشكل الطبيعى لها، لافتاً أن الأحداث الجارية تحتم على المسئولين التروى فى اتخاذ القرار.

وعن إعادة تعيين مجلس إدارة النادى الأهلى، أكد خالد عبد العزيز، أنه حريص على تنفيذ أحكام القضاء، مشيراً إلى أن القرار جاهز ومتوقف على التنفيذ فقط، إلا أنه يتم الانتظار لحين النظر فى الطعن، حرصاً على استقرار القلعة الحمراء.