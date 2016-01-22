بالخطوات الطريقة الصحيحة لإعطاء القطرة العينيَّة للطفل

يمثل وضع قطرة العين مصدر رعب لكثير من الأطفال الصغار ما يجعل الآباء يواجهون صعوبة بليغة عند وضعها لهم وبخاصة مع مقاومتهم غريزياً أي شيء يوضع في أعينهم بما في ذلك الدواء. وهنا يقدِّم لك استشاري طب العيون، والمدير الطبي لمركز البطل للعيون بجدَّة، الدكتور محمد حنترة، حلاً بسيطاً وإرشادات كاملة للتغلب على هذه المشكلة.

• كيفيَّة وضع قطرات العين:

ـ اغسلي يديك جيداً بالماء والصابون ثم رجِّي الزجاجة جيداً لمزج الأدوية.

ـ انزعي غطاء الزجاجة وضعيه ـ على جنبه ـ على سطح نظيف مثل منديل.

ـ دعي طفلك يجلس أو يستلقي ورأسه إلى الوراء، واطلبي منه أن ينظر إلى السقف.

ـ امسكي جبهة طفلك بثبات بيدك وارفعي الغطاء العلوي للعين المصابة بإبهام اليد نفسها.

ـ استخدمي الإصبع الصغير من نفس اليد التي تمسكين بها الأنبوب واسحبي الجفن الأسفل برفق إلى أسفل لتشكيل فتحة شبيهة بالجيب.

ـ ضعي عدداً من القطرات الموصوفة في الفتحة الشبيهة بالجيب.

ـ أفلتي بلطف جفن العين الأسفل. وابقي ممسكة بجبهة طفلك.

ـ أفلتي بلطف جفن العين العلوي. وابقي ممسكة بجبهة طفلك.

ـ اضغطي بلطف لنحو 5 إلى 10 ثوانٍ على ركنية داخل العين، بجانب جسر الأنف، وذلك باستخدام إصبعك الصغير. هذا يوقف القطرات من الدخول في قناة الدمع ويسمح باستيعابها في العين.

ـ إذا كان طفلك يستطيع اتباع التعليمات اطلبي منه أن يغمض عينيه بلطف وينظر إلى الأعلى وعيناه مغلقتان فهذا يساعد الدواء على العمل بصورة أفضل، كما أنَّ إغلاق العين بإحكام والغمز أكثر من المعتاد سيزيل الدواء.

• ارشادات لسلامة عين طفلك:

ـ تأكدي دائماً من أن تكون لديك القطرات الصحيحة ووضعها في العين الصحيحة.

ـ تحدثي إلى طبيب طفلك والصيدلي عن الآثار الجانبيَّة المحتملة، وردود الفعل، أو الحساسيَّة التي قد تحدث لطفلك من قطرات العين.

ـ ضعي قطرات العين قبل مرهم العين.

ـ النظافة هي المفتاح. اغسلي يديك قبل وبعد وضع قطرات العين ولا تدعي رأس الزجاجة يلمس شيئاً بما في ذلك عيني طفلك أصابعك، أو غيرها من الأسطح.