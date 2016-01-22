مقتل 30 شخصا فى غارات لقوات النظام بسوريا وأمريكا تعترف بسقوط مدنيين

> أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن 30 مدنيا على الأقل قتِلوا، اليوم الجمعة، فى محافظة دير الزور (شرق سوريا) فى غارات شنها طيران النظام السورى أو الطيران الروسى.

وذكر المرصد -الذى يتخذ من لندن مقرًا له فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية- أن "30 مدنيا بينهم 13 طفلا قتلوا فى قرية طابية جزيرة (20 كلم شرق مدينة دير الزور) فى قصف لطيران النظام أو الطيران الروسي".

من جانبه أعلن الجيش الأمريكى أن الغارات الجوية الأمريكية قتلت على الأرجح اثنين من المدنيين بالقرب من الرقة السورية العاصمة الفعلية لتنظيم الدولة الاسلامية فى يوليو الماضى، بالإضافة إلى ثمان قتلى مدنيين أخرين أقر الجيش الأسبوع الماضى بقصفهم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن أربعة غيرهم من المدنيين أصيبوا بجروح فى ثلاث ضربات جوية غيرها من يوليو فى سوريا والعراق. وأعربت عن أسفها بشأن جميع الضحايا.

فى تقرير الأسبوع الماضي، قالت القيادة المركزية إن ثمانية قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون فى ما مجموعه خمسة غارات جوية فى العراق وسوريا ما بين 12 أبريل و4 يوليو.

وجاء فى بيان اليوم الجمعة أن مدنيا واحدا آخر قتل فى غارة جوية فى الرابع من يوليو ضد جسور بالقرب من الرقة، وقتل واحد فى غارة جوية فى 11 يوليو بالقرب من الرقة والتى تسببت فى انفجار ثانوى من سيارة تعبر الجسر.

يأتى ذلك فى وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة تأجيل محادثات جنيف المقبلة بين أطراف الأزمة السورية إلى ما بعد الخامس والعشرين من يناير الجارى.

>