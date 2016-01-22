ملثمون يعتدون على شخص ويسرقون سيارته ويطلبون فدية 60 ألف جنيه فى أسيوط

قطع ملثمون الطريق على سيارة ربع نقل يقودها صاحبها، وضربوه وخطفوا السيارة وفروا هاربين فى أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من "خالد، خ. ص" يفيد قيام ملثمين باستيقافه على الطريق الواصل بين مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وقرية البرشا بمركز ملوى بمحافظة المنيا، وانهالوا عليه بالضرب وخطفوا سيارته ولاذوا بالفرار.

وتكثف مباحث مركز ديروط جهودها للتوصل إلى مرتكبى الواقعة، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن السائق هو صاحب السيارة، وتعرض للضرب المبرح من مجموعة من الملثمين، وظل ينزف حتى تم إسعافه ونقله للمستشفى، وتلقى والده اتصالا بدفع فدية مالية وقدرها 60 ألف جنيه مقابل استعادة السيارة.

>وتحررمحضر بالواقعة ، وجار البحث عن مرتكبيها.