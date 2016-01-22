ضبط تاجر وعاطل بحوزتهما بندقيتين آليتين و18 طلقة فى الغربية

تمكن ضباط مباحث مركزى زفتى والمحلة بمحافظة الغربية من ضبط تاجر وعاطل بحوزتهما 2 بندقية آلى و18 طلقة لذات العيار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتى والرائد محمد عيسوى رئيس مباحث مركز المحلة والقوة المرافقة لهما من ضبط "محمد.ا.م" 35 سنة تاجر مقيم بقرية شبرا بابل مركز المحلة، بحوزته بندقية آلية عيار 7,62 ×39 تحمل رقم 051441337، وضبط "محمد.ن.ع" 35 عاطل مقيم مدينه قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء تواجده بدائرة مركز زفتى وبحوزته بندقية آلى عيار 7,62×39 تحمل رقم 41263 وخزينة بداخلها 18طلقى لذات العيار، تم التحفظ على المضبوطات وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.