أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مايوكا بقميص عبد الحليم علي في الزمالك

Google+ Print
مايوكا بقميص عبد الحليم علي في الزمالك مايوكا بقميص عبد الحليم علي في الزمالك

سيظهر الوافد الجديد إيمانويل مايوكا مع الزمالك بالقميص رقم 24 وذلك بعد إتمام انضمامه إلى الفريق.

الزمالك أعلن رسميا تعاقده مع مايوكا لمدة 3 مواسم ونصف قادما من ميتز الفرنسي.

ووصل مايوكا إلى الزمالك مساء يوم الخميس قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي يوم الجمعة. (شاهد صور مايوكا في الكشف الطبي)

واستقر الزمالك على اختيار رقم 24 لمايوكا. وهو الرقم الوحيد المتاح للاعب.

كذلك هو رقم الهداف التاريخي لنادي الزمالك عبد الحليم علي.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطة عن الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع