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صوّتي لعارضة الأزياء الأكثر أناقةً خارج منصة العرض

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الجمعة 22-01-2016 21:30

يتحتم على العارضات  ارتداء الأزياء التي ينبغي عرضها غالبًا، ولا يجدن المجال للتعبير عن ذوقهنّ الخاص في هذه الحالة، ولكن الموقف يقلب على السجادة الحمراء إذ تحرص كل واحدة منهنّ على التعبير عن ستايلها الشخصي بأفضل طريقة ممكنة، فتختار الفستان المناسب وتنسقه بطريقتها الخاصة لتحصل على إطلالة مثالية متكاملة.
في كل حفل تمد فيه السجادة الحمراء نجد عارضات الأزياء يترأسن قائمة أجمل الإطلالات، فلا يمكن أن ننسى إطلالاتهنّ في مهرجان" كان" السينمائي حيث تألقت روزي هانتغتون، وايتلي Rosie Huntington Whiteley بتصميم رمادي جذاب واختارت أدريانا ليما Adriana Lima تصميمًا مخمليًّا رائعًا باللون الأسود، وقد كان هذا اللون اختيار كل من اليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio وجوردان دان Jourdan Dunn كذلك في المهرجان نفسه.
وفي حفل MET GALA نجد أنّ إطلالات النجمات تنتقل لمستوى آخر من الأناقة، إذ يحرصن على اقتناء أجمل الفساتين لأهم حفلات الموضة في العالم، فنجد جيزيل بوندشين Gisele Bundchen بفستان ساحر، وجيجي حديد بالأحمر المبهر، أما في حفلات توزيع الجوائز السينمائية فنجدهنّ يتفوقن في الغالب على الممثلات ونجمات الأفلام بإطلالاتهنّ المبهرة، فنتذكر منها إطلالات كارلي كلوس Karlie Kloss وكيندال جينر Kendall Jenner التي تمتعت بالجرأة والأناقة بالإضافة لإطلالات ميراندا كير Miranda Kerr وايرينا شايك Irina Shayk.
جمعنا لك في الصور أعلاه باقةً من أجمل صور عارضات الأزياء في حفلات السجادة الحمراء، فمن منهنّ كانت الأكثر أناقةً برأيك؟

 

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سيدتي