أيّام قليلة ونستقبل أسبوع باريس للموضة!

الجمعة 22-01-2016 19:47
هي أيام قليلة تفصلنا عن بدء أسبوع باريس للأزياء الراقية، والذي يفتتح أولى عروضه يوم الأحد المقبل، 24 كانون الثاني.
وكالعادة، نتوقّع مع كل موسم جديد أن تحمل لنا منصات العروض الكثير من المجموعات الغنيّة بتصاميمها وأقمشتها كما ألوانها، والتي تستحق أن تنال لقب الأزياء الراقية. مجموعة كبيرة من المصممين العرب والأجانب، سيتحفوننا بجديدهم لهذا الموسم، كونوا على الموعد وترقبوا تغطية لأبرز العروض التي ستكون بحسب الجدول أدناه:
الأحد 24 يناير
أتيلييه فرساتشي Atelier Versace
الاثنين 25 يناير
شياباريلي Schiaparelli
كريستيان ديور Christian Dior
رالف أند روسو Ralph & Russo
جيامباتيستا فاللي Giambattista Valli
ألكسيس مابيل Alexix Mabille
الثلاثاء 26 يناير
شانيل CHANEL
بشرى جرار Bousvhra Jarrar
ستيفان رولان Stephane Rolland
جيورجيو أرماني بريفيه Giorgio Armani Privé
ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier
الأربعاء 27 يناير
ميزون مارغييلا Maison Margiela
فرانك سوربيه Franck Sorbier
ايلي صعب Elie Saab
جان بول غوتييهJean Paul Gaultier
فيكتور أند رولف Victor&Rolf
فالنتينو Valentino
زهير مراد Zuhair Murad