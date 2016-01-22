أيّام قليلة ونستقبل أسبوع باريس للموضة!

هي أيام قليلة تفصلنا عن بدء أسبوع باريس للأزياء الراقية، والذي يفتتح أولى عروضه يوم الأحد المقبل، 24 كانون الثاني.

وكالعادة، نتوقّع مع كل موسم جديد أن تحمل لنا منصات العروض الكثير من المجموعات الغنيّة بتصاميمها وأقمشتها كما ألوانها، والتي تستحق أن تنال لقب الأزياء الراقية. مجموعة كبيرة من المصممين العرب والأجانب، سيتحفوننا بجديدهم لهذا الموسم، كونوا على الموعد وترقبوا تغطية لأبرز العروض التي ستكون بحسب الجدول أدناه:

الأحد 24 يناير

أتيلييه فرساتشي Atelier Versace

الاثنين 25 يناير

شياباريلي Schiaparelli

كريستيان ديور Christian Dior

رالف أند روسو Ralph & Russo

جيامباتيستا فاللي Giambattista Valli

ألكسيس مابيل Alexix Mabille

الثلاثاء 26 يناير

شانيل CHANEL

بشرى جرار Bousvhra Jarrar

ستيفان رولان Stephane Rolland

جيورجيو أرماني بريفيه Giorgio Armani Privé

ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier

الأربعاء 27 يناير

ميزون مارغييلا Maison Margiela

فرانك سوربيه Franck Sorbier

ايلي صعب Elie Saab

جان بول غوتييهJean Paul Gaultier

فيكتور أند رولف Victor&Rolf

فالنتينو Valentino

زهير مراد Zuhair Murad