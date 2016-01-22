تباين أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الايداع المصرية المدرجة في بورصة ‏لندن اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي.

وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 16ر0 نقطة بنسبة 4.76% لتسجل ‏‏64ر3 ‏دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 67ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 40ر3 دولار.

كما ارتفعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 25ر0 نقطة بنسبة 1.61% لتسجل 75ر15 ‏دولار، حيث وصل أعلى ‏مستوى لها عند 25ر17 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 90ر15 دولار.

واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 55ر1 دولار. وكان أعلى ‏مستوى للشهادات عند 98ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 55ر1 دولار.

كما حافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 60ر0 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 58ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 55ر0 دولار.