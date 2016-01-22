تباين أداء شهادات الايداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الايداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي.
وارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 16ر0 نقطة بنسبة 4.76% لتسجل 64ر3 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 67ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 40ر3 دولار.
كما ارتفعت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية 25ر0 نقطة بنسبة 1.61% لتسجل 75ر15 دولار، حيث وصل أعلى مستوى لها عند 25ر17 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 90ر15 دولار.
واستقرت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس عند 55ر1 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 98ر1 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 55ر1 دولار.
كما حافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 60ر0 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 58ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 55ر0 دولار.