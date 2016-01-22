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مقتل 30 مدنيا على الأقل بينهم 13 طفلا فى غارات على محافظة دير الزور

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مقتل 30 مدنيا على الأقل بينهم 13 طفلا فى غارات على محافظة دير الزور مقتل 30 مدنيا على الأقل بينهم 13 طفلا فى غارات على محافظة دير الزور
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان أن ثلاثين مدنيا على الأقل قتلوا الجمعة بينهم 13 طفلا فى محافظة دير الزور شرق سوريا فى غارات شنها طيران النظام السورى او الطيران الروسى.

وقال المرصد أن "ثلاثين مدنيا بينهم 13 طفلا استشهدوا فى قرية طابية جزيرة (20 كلم شرق مدينة دير الزور) فى مجزرة نفذتها طائرات حربية لا يعلم ما اذا كانت روسية أو تابعة للنظام"، مشيرا أيضا إلى "إصابة عشرات المواطنين بجروح".

ويسيطر تنظيم داعش على ريف محافظة دير الزور، فى حين أن قوات النظام لا تزال تمسك بأقل من نصف مدينة دير الزور مركز المحافظة.

ويضيق مقاتلو تنظيم داعش منذ أيام عدة الخناق على المدينة إثر هجوم كبير شنوه عليها السبت الماضى ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص من الجانبين إضافة إلى مدنيين، فى حين تمكن الجهاديون من أسر 130 مدنيا.

ويفيد المرصد أن 439 شخصا على الأقل قتلوا فى دير الزور منذ السبت فى المعارك وضربات الطيران وإعدامات نفذها الجهاديون بحق مدنيين ومقاتلين موالين للنظام.
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