مدرب الاتحاد لـ في الجول: فيريرا لا يهرب.. ولهذا فشل إبراهيم في البرتغال ونجح كوكا وغزال ' الأقل '

يرى البرتغالي ليونيل بونتيس المدير الفني للاتحاد السكندري أنه لا يعرف الظروف التي تسببت في رحيل مواطنيه فيريرا وبيسيرو عن الدوري مشيرا إلى أنهم لم يهربوا.

الثنائي جوزفالدو فيريرا وجوزيه بيسيرو رحلا عن تدريب الزمالك والأهلي على الترتيب بشكل مفاجيء هذا الموسم.

وقال بونتيس لـFilGoal.com "رحيل المدربين البرتغالين أمر عادي فهناك أيضا مدربين مصريين رحلوا، وصف الهروب أراه غير دقيق لأننا لا نعلم ظروف رحيلهم".

وأضاف "متأكد أن فيريرا لا يهرب أبدا فهو مدرب قدير ومن الصعب أن يقبل على ذلك أما بالنسبة لبيسيرو فأنا لا أعلم التفاصيل وهو شأن خاص به".

وأردف "بالنسبة لي أحترم تعاقدي لمدة موسم ونصف والشيء الوحيد الذي قد يجعلني أرحل قبله هو المرض فقط وطالما صحتي جيدة فأنا موجود حتى نهايته".

محترفو البرتغال

وتحدث بونتيس عن المصريين الذين احترفوا في البرتغال أو الذين يلعبون حتى هذا اليوم هناك.

وقال "هناك لاعبين انضموا وحققوا نجاحات وآخرين فشلوا.. شخصية اللاعب هي كانت أبرز عامل للنجاح أو الفشل".

وأضاف "محمد إبراهيم مثلا لاعب الزمالك دربته الموسم الماضي في ماريتمو لديه موهبة وإمكانيات فنية لكنه لم يتخذ قرارا واحدا صحيحا منذ احترافه هناك لذلك عاد سريعا".

وتابع "لو كان تأقلم على الثقافة والأجواء الأوروبية كان سيلعب في أكبر الأندية هناك، ربما كوكا وغزال أقل منه لكنهما استطاعا أن يثبتا وجودهما في الدوري بسبب الهدف الذي رسماه لأنفسهما".