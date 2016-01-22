مايوكا بقميص عبد الحليم علي في الزمالك

سيظهر الوافد الجديد إيمانويل مايوكا مع الزمالك بالقميص رقم 24 وذلك بعد إتمام انضمامه إلى الفريق.

الزمالك أعلن رسميا تعاقده مع مايوكا لمدة 3 مواسم ونصف قادما من ميتز الفرنسي.

ووصل مايوكا إلى الزمالك مساء يوم الخميس قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي يوم الجمعة. (شاهد صور مايوكا في الكشف الطبي)

واستقر الزمالك على اختيار رقم 24 لمايوكا. وهو الرقم الذي ظهر به اللاعب في فرنسا.

كذلك هو رقم الهداف التاريخي لنادي الزمالك عبد الحليم علي.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطة عن الأهلي.