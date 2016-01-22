أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مايوكا بقميص عبد الحليم علي في الزمالك

Google+ Print
مايوكا بقميص عبد الحليم علي في الزمالك مايوكا بقميص عبد الحليم علي في الزمالك

سيظهر الوافد الجديد إيمانويل مايوكا مع الزمالك بالقميص رقم 24 وذلك بعد إتمام انضمامه إلى الفريق.

الزمالك أعلن رسميا تعاقده مع مايوكا لمدة 3 مواسم ونصف قادما من ميتز الفرنسي.

ووصل مايوكا إلى الزمالك مساء يوم الخميس قبل أن يخضع لفحوصات الكشف الطبي يوم الجمعة. (شاهد صور مايوكا في الكشف الطبي)

واستقر الزمالك على اختيار رقم 24 لمايوكا. وهو الرقم الذي ظهر به اللاعب في فرنسا.

كذلك هو رقم الهداف التاريخي لنادي الزمالك عبد الحليم علي.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطة عن الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع