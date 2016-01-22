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هنري يتحدث عن ' المدمر ' محمد النني ودوره مع أرسنال

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هنري يتحدث عن ' المدمر ' محمد النني ودوره مع أرسنال هنري يتحدث عن ' المدمر ' محمد النني ودوره مع أرسنال

تحدث الأسطورة الفرنسية تيري هنري نجم أرسنال السابق عن محمد النني والدور الذي سيلعبه لاعب الوسط المصري مع كتيبة آرسين فينجر.

النني انضم إلى أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية وظهر لأول مرة على مقاعد بدلاء المدفعجية في لقاء ستوك سيتي.

ويستعد للظهور مجددا مع كتيبة أرسنال في الدربي أمام تشيلسي ثم انتظار ظهوره ربما كأساسي أمام بيرنلي في كأس إنجلترا.

وعن النني قال تيري هنري في تصريحات مع سكاي سبورتس: "النني وصل للتو إلى أرسنال ونحن نعلم الدور الذي سيلعبه مع الفريق".

وأوضح "هو المدمر".

ودائما ما يعاني أرسنال من وجود لاعب في التشكيل الأساسي مع الفريق قادر على "تدمير" أي هجمة مرتدة للخصم وبداية هجمة جديدة لفريقه مع الأخذ بالاعتبار للإصابات العديدة في صفوف المدفعجية.

وهنا يرى هنري الوافد الجديد النني في دور "المدمر".

وتطرق هنري في حديثه عن باقي مصابي أرسنال، قائلا: "داني ويلبيك قريب من العودة. مع أمنيات باقتراب عودة جاك ويلشير وباقي المصابين. وقتها هم مثل الصفقات الجديدة".

وأتم "نأمل أن يساعد كل ذلك أرسنال للتتويج بالدوري".

ويحتل أرسنال المركز الأول برصيد 44 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر سيتي.

ويستعد أرسنال يوم الأحد لمواجهة تشيلسي في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

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