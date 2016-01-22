الجزائر تحقق أول فوز ببطولة إفريقيا لكرة اليد على الجابون (35 – 24)



> حقق المنتخب الجزائري لكرة اليد فوزه الأول ببطولة أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا، على حساب نظيره الجابوني بنتيجة (35 – 24)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم “الجمعة” ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للمسابقة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة الإفريقية لكرة اليد رقم 22 ، وذلك للمرة الخامسة، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حتى يوم 31 يناير الجاري.

وبذلك رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى نقطتين في حين يظل منتخب الجابون بدون نقاط.

وكان المنتخب الجزائري قد خسر مباراته الأولى بالبطولة أمس أمام منتخب مصر بنتيجة (22 – 18)، في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية، كما خسر منتخب الجابون في الجولة الأولى للبطولة أمام نظيره المغربي بنتيجة (23 – 29).

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة الثانية، فاز منتخب الكونغو على نظيره الكيني بنتيجة (34 – 19).