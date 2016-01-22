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بالصور.. الشركة القابضة للمياه تشيد بمحافظات القناة وتكر م محطة سرابيوم

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بالصور.. الشركة القابضة للمياه تشيد بمحافظات القناة وتكر م محطة سرابيوم بالصور.. الشركة القابضة للمياه تشيد بمحافظات القناة وتكر م محطة سرابيوم
قررت لجنة شهادة TSM Egypt إصدار شهادة الإدارة ة الفنية المستدامة لمحطة معالجة سرابيوم بقطاع الإسماعيلية وذلك بعد الزيارة الميدانية واستيفاء المحطة لمتطلبات TSM Egypt.

وقال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة محافظات القناة لمياه الشرب فى بيان، إن الشركة القابضة للمياه أشادت بجهود المهندس على حسين رئيس محافظات القناه لمياه الشرب والصرف الصحى والعاملين بالمحطة والقائمين على دعمها، للجهد المبذول للوصول للمستوى المتميز الذى وجدت عليه المحطة، وقامت بالتهنئة للحصول على شهادة TSM Egypt.

وأكد عادل عبد المنعم على أنه تم إعداد شهادات تقدير لمحطة سرابيوم وقطاع الإسماعيلية وقطاع المعامل والجودة، وسوف يقوم رئيس مجلس الإدارة بتكريمهم وتسليم الشهادات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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