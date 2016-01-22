التحالف الدولى ينفذ 19 غارة جوية على معاقل "داعش" بسوريا والعراق

> نفذ طيران التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، 19 ضربة جوية على معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى بالعراق وسوريا.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة نُشِر على الموقع الإليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، بأن طيران التحالف نفذ ضربتين فى سوريا بالقرب من الرقة ومنبج دمر خلالهما مصنعًا لفصل الغاز والنفط ووحدة تكتيكية خاصة بالتنظيم.

وفى العراق، نفذ طيران التحالف 17 ضربة جوية بالتنسيق والدعم للحكومة العراقية بالقرب من منطقة البو حياة شرق قضاء حديثة بمحافظة الأنبار والفلوجة وكيسيك والموصل والرمادى وسلطان عبدالله تم خلالهما تدمير وحدات تكتيكية ومواقع قتالية ومبان يستخدمها التنظيم وسيارات وجسر كان يستخدمه مسلحو التنظيم وأنظمة هاون وسيارات مفخخة ومناطق تجمع ورافعات أمامية ومستودع أسلحة.

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