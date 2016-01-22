الديلى ميل:عدم التعرض لضوء النهار قد يضعف نظر الأطفال بنسبة 20%

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، حيث أفادت بأن عدم تعرض الأطفال للشمس أو ضوء النهار يرفع من خطر إصابتهم بضعف النظر لاحقا.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرها اليوم موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية أن ما يقرب من 25% من المراهقين فى المملكة المتحدة البريطانية حاليا بحاجة لنظارات بسبب معاناتهم من ضعف البصر "قصر النظر"، لافتين إلى أن هذه النسبة أكثر من ضعف المعدل فى 1960.

ويقول الخبراء إن الأطفال ينبغى أن ينفقوا ساعة إضافية يوميا فقط فى الشمس كل يوم لتحسين بصرهم، وفقا للدراسة التى شملت على أكثر من 1000 طفل على مدى ست سنوات.

ووجد الباحثون أن عدد الأطفال الذين يعانون من قصر النظر ارتفع فى الخمسين سنة الماضية، حتى وصل إلى 20% بسبب عدم التعرض لضوء الشمس فى النهار.

وأشار الباحثون إلى أنه فى المجتمعات البدائية التى تعيش أساسا فى الهواء الطلق، بما فى ذلك دولة الجابون، هناك 0.5% فقط من البالغين يعانون من قصر النظر.

والجدير بالذكر أن دراسة أسترالية سابقة أثبتت أن الأطفال الذين أمضوا وقتا أقل خارج البيت فى ضوء النهار كانوا أكثر عرضة لتطوير قصر النظر.