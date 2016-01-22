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مدرب الأهلي – الصقر: ترشيحي؟ شرف.. والزمالك قام بتجربة شابة مع ميدو

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مدرب الأهلي – الصقر: ترشيحي؟ شرف.. والزمالك قام بتجربة شابة مع ميدو مدرب الأهلي – الصقر: ترشيحي؟ شرف.. والزمالك قام بتجربة شابة مع ميدو

من بين الحلول التي تم طرحها في قضية اختيار المدير الفني الجديد للأهلي كان الجمع بين أحمد حسن وهاني رمزي على دكة بدلاء الشياطين الحمر كمسؤولين. فماذا يقول الصقر عن ذلك؟

الأهلي يبحث عن مدير فني يقود الفريق الأحمر بعد رحيل جوزيه بيسيرو متجها إلى بورتو البرتغالي.

وقال حسن عن التقارير التي ربطت بينه ودكة الأهلي مع رمزي: "لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر في الحقيقة".

ثم استدرك في تصريحاته لـFilGoal.com "لكن على كل حال شرف لي أن يتردد اسمي لتولي قيادة أكبر الأندية الإفريقية والعربية".

وتابع "الأهلي يمتلك كل الإمكانات للنجاح من النواحي المالية والجماهيرية وقائمته المدججة باللاعبين الممتازين".

تجربة شابة

وتطرق الصقر إلى أن الزمالك خاض تجربة مشابهة مع الشباب حين منح ميدو المسؤولية الفنية للفريق وقاد الرجل صاحب الـ31 عاما الفرسان للفوز بكأس .

وأردف "تلك التجربة جعلت الزمالك استدعى ميدو من جديد ومعه حازم إمام في الجهاز الفني الجديد بعد رحيل باكيتا".

ورفض حسن الإفصاح عن رأيه فيما يخص أنسب خيار ممكن لدكة الأهلي، مؤكدا "لا أستطيع تفضيل الأجنبي أو المصري كمدير فني للفريق. فأنا لست مسؤولا حتى أعلق أو أختار".

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