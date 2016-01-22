كرة يد – الجزائر تستفيق وتسقط الجابون

استفاق المنتخب الجزائري لكرة اليد من هزيمته التي لحقت به أمام مصر يوم الخميس في افتتاح كأس الأمم الإفريقية واغلب في ثاني مبارياته على الجابون بنتيجة 35-24.

وتقام بطولة إفريقيا في مصر في الفترة ما بين الـ21 وحتى الـ30 من شهر يناير الجاري، ويتأهل المتوج بها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

فيما يتأهل أصحاب أول ثلاثة مراكز للمشاركة في كأس العالم الذي يقام بفرنسا العام المقبل.

وواجه منتخب الجزائر نظيره الجابون في إطار الجولة الثانية من البطولة لحساب المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى كل من الكاميرون، المغرب، الجزائر، الجابون، مصر، ونيجيريا.

ونجح المنتخب الجزائري في تحقيق فوزا كبيرا على الجابون بنتيجة 35-24.

وحصدت الجزائر بذلك أول نقطتين لها في مشوارها في البطولة الإفريقية.

فيما تعد هذه هي الهزيمة الثانية للجابون في البطولة بعد السقوط أمام المغرب يوم الخميس في الجولة الأولى.