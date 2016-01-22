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خبر في الجول – الإسماعيلي يدرس استعارة مكي.. و3 أشياء تتحكم في الصفقة

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خبر في الجول – الإسماعيلي يدرس استعارة مكي.. و3 أشياء تتحكم في الصفقة خبر في الجول – الإسماعيلي يدرس استعارة مكي.. و3 أشياء تتحكم في الصفقة

يدرس الإسماعيلي استعارة أحمد حسن مكي مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن لاعب حرس الحدود السابق يجد اهتماما كبيرا من مسؤولي نادي الإسماعيلي لدعم الدراويش في يناير.

وصرح مصدر مسؤول في الإسماعيلي لـFilGoal.com أن الأمر طرح بالفعل للمناقشة، لكن يتحكم فيه عدة أمور.

وأوضح "أولا الإسماعيلي يدرس الصفقة في ضوء رغبة النادي في ألا يزيد عدد المعارين داخل الفريق حتى لا يتأثر الدراويش مستقبلا بذلك".

ويلعب أحمد سمير وإسلام جمال مع الإسماعيلي على سبيل الإعارة من الزمالك.

وأردف "هناك مقعدان فارغان. يطلب الجهاز الفني للإسماعيلي صانع ألعاب ينقل الهجمات إلى منطقة الجزاء بشكل جيد مثل عمرو السولية وصلاح ريكو".

وأكمل "والمقعد الثاني محجوز إما لمدافع لو لم يقتنع المدرب بقدرات الخط الحالي الذي تم دعمه بشريف عبد الفضيل وإسلام جمال، أو لمهاجم".

الآمر الثالث الذي قد يلعب دورا في مصير الصفقة هو مدى نجاح إيمانويل مايوكا مع الزمالك.

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