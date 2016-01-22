طارق يحيى لـ في الجول: تأجيل مباراة المصري؟ نحن مسيرون ولسنا مخيرين

قال طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش انه سيلعب مباراتته المقبله مع فريق المصرى يوم 31 يناير الحالي.

أكد طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش أنه لا يعلم سبب تأجيل مباراته مع المصري البورسعيدي بالدوري إلى يوم 31 يناير.

وقال طارق يحيى لـFilGoal.com "لا أعلم السبب لكن الكل في نظام المسابقة مسير وليس مخير ولعله خير في التأخير خاصة وأننا سنواجه فريق منتشي ويمر بحالة معنوية عالية".

وأضاف "خلال هذه الفترة سنخوض مباراتين وديتين أمام الجونة وكوم حمادة، سنحاول وإعداداللاعبين الذين تم شفائهم بدنيا ومعنويا حتى يتم الاستعانة بهم في الفترة المقبلة".

وأردف "لعبنا أصعب ثلاث مباريات في الدوري مع بتروجيت وإنبي والمقاصة بدون 8 من اللاعبين الأساسيين".

وتابع "انضم إلينا أحمد يسري من نبروه يلعب تحت رأسي الحربة لتدعيم الصفوف كما نختبر مهاجمين أجانب أحدهما من بوركينا فاسو والثاني نيجيريا".