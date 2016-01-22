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دربي البترول ينتهي سلبيا

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دربي البترول ينتهي سلبيا دربي البترول ينتهي سلبيا

تعادل بتروجيت أمام إنبي سلبيا يوم الجمعة في إطار أولى مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع. بينما قفز بتروجيت إلى المركز السابع برصيد 23 نقطة.

وجاءت المباراة متوازنة على مدار الشوطين. فهدد أحمد شرويدة مهاجم إنبي مرمى بتروجيت بتسديدة خطيرة في الدقيقة 6 قبل أن يهدر مصطفى شبيطة لاعب وسط بتروجيت انفرادا بالحارس المتألق محمد عبد المنصف.

في الشوط الثاني، بدأ إنبي بشكل أفضل وقوي بتسديدات وفرص عن طريق الثلاثي وائل فراج وصلاح عاشور وشرويدة. وفي النهاية ينتهي اللقاء سلبيا.

وأوقف إنبي سلسلة انتصارات بتروجيت عند 3 انتصارات متتالية، أما نتيجة التعادل فهي السادسة لإنبي هذا الموسم من أصل 14 مباراة خاضها الفريق.

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