أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فاروق جعفر لـ في الجول: لابد من استمرار زيزو في الأهلي أو إيحاء اللاعبين بذلك

Google+ Print
فاروق جعفر لـ في الجول: لابد من استمرار زيزو في الأهلي أو إيحاء اللاعبين بذلك فاروق جعفر لـ في الجول: لابد من استمرار زيزو في الأهلي أو إيحاء اللاعبين بذلك

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والمحلل الفني أن استمرار عبد العزيز عبد الشافي في كمدير فني للأهلي ضروري من أجل استقرار الفريق.

ويبحث الأهلي عن مدرب بعد رحيل جوزيه بيسيرو المفاجيء لتدريب بورتو البرتغالي.

وقال جعفر لـFilGoal.com يوم الجمعة: "لابد من استمرار زيزو فترة لأن اللاعبين إن عاشوا في انتظار الأجنبي سيحدث عدم استقرار".

وأضاف "لابد من استمرار زيزو حتى تعيين مدير فني أجنبي من قبل الإدارة في متسع من الوقت دون استعجال لأن سرعة قدومه لن يفيد الأهلي".

وتابع "على الإدارة إيحاء اللاعبين بأن زيزو مستمر لفترة حتى يحدث استقرار في الأداء والنتائج".

وأشار "أعتقد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر اتخذوا قرارا بعدم التعامل مانويل جوزيه وحسام البدري في الفترة المقبلة".

وعن ظاهرة هروب المدرب البرتغالي قال: "المدرب البرتغالي مثل المصري أول ما يكون في قرش زيادة يمشي فورا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع