فاروق جعفر لـ في الجول: لابد من استمرار زيزو في الأهلي أو إيحاء اللاعبين بذلك

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق والمحلل الفني أن استمرار عبد العزيز عبد الشافي في كمدير فني للأهلي ضروري من أجل استقرار الفريق.

ويبحث الأهلي عن مدرب بعد رحيل جوزيه بيسيرو المفاجيء لتدريب بورتو البرتغالي.

وقال جعفر لـFilGoal.com يوم الجمعة: "لابد من استمرار زيزو فترة لأن اللاعبين إن عاشوا في انتظار الأجنبي سيحدث عدم استقرار".

وأضاف "لابد من استمرار زيزو حتى تعيين مدير فني أجنبي من قبل الإدارة في متسع من الوقت دون استعجال لأن سرعة قدومه لن يفيد الأهلي".

وتابع "على الإدارة إيحاء اللاعبين بأن زيزو مستمر لفترة حتى يحدث استقرار في الأداء والنتائج".

وأشار "أعتقد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر اتخذوا قرارا بعدم التعامل مانويل جوزيه وحسام البدري في الفترة المقبلة".

وعن ظاهرة هروب المدرب البرتغالي قال: "المدرب البرتغالي مثل المصري أول ما يكون في قرش زيادة يمشي فورا".