أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المفتي خلال لقائه مع كيري: الوجود المسلم في أمريكا مهم لكافة الأطراف

Google+ Print
المفتي خلال لقائه مع كيري: الوجود المسلم في أمريكا مهم لكافة الأطراف المفتي خلال لقائه مع كيري: الوجود المسلم في أمريكا مهم لكافة الأطراف

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

عقد مفتي الجمهورية شوقي علام جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الذي يعقد في شرق سويسرا.

وذكر بيان لدار الافتاء أن المفتي عرض – في لقائه – تجربة دار الإفتاء في مجالات مكافحة التطرّف والتواصل وبناء الجسور بين الحضارات والثقافات وإرساء مفاهيم السلام في مؤتمر التعايش بين الأديان.

وقال مفتي الجمهورية – لوزير الخارجية الأمريكي – إن دار الإفتاء المصرية تعتبر شريكًا فاعلاً في كل الأحداث العالمية ويتمثل دورها في نشر التوعية من خلال المحاضرات والإصدارات وإيفاد علمائها في بقاع الأرض لبيان صحيح الإسلام، وقد قادت خلال الفترة الماضية حملات عالمية لتغيير النظرة السلبية عن الإسلام والمسلمين ولتصحيح الصور النمطية عن الإسلام وتعاليمه السمحة.

وأكد مفتي الجمهورية أن العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على الإرهاب.

وتابع: إن الوجود المسلم في أمريكا “حيوي وإيجابي” لكافة الأطراف، لاسيما في هذه الأوقات، وينبغي تعظيم الاستفادة من العنصر المسلم الذي تربطه بالعالم الإسلامي روابط وثيقة؛ ما يؤهله إلى أن يقوم بدور السفير والممثل للحضارة الإسلامية في الولايات المتحدة في الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها إضافة إلى دوره في صناعة مستقبل مجتمعه هناك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا