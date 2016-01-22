المفتي خلال لقائه مع كيري: الوجود المسلم في أمريكا مهم لكافة الأطراف

عقد مفتي الجمهورية شوقي علام جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الذي يعقد في شرق سويسرا.

وذكر بيان لدار الافتاء أن المفتي عرض – في لقائه – تجربة دار الإفتاء في مجالات مكافحة التطرّف والتواصل وبناء الجسور بين الحضارات والثقافات وإرساء مفاهيم السلام في مؤتمر التعايش بين الأديان.

وقال مفتي الجمهورية – لوزير الخارجية الأمريكي – إن دار الإفتاء المصرية تعتبر شريكًا فاعلاً في كل الأحداث العالمية ويتمثل دورها في نشر التوعية من خلال المحاضرات والإصدارات وإيفاد علمائها في بقاع الأرض لبيان صحيح الإسلام، وقد قادت خلال الفترة الماضية حملات عالمية لتغيير النظرة السلبية عن الإسلام والمسلمين ولتصحيح الصور النمطية عن الإسلام وتعاليمه السمحة.

وأكد مفتي الجمهورية أن العالم كله ليس بمنأى عن خطر التطرف والإرهاب، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على الإرهاب.

وتابع: إن الوجود المسلم في أمريكا “حيوي وإيجابي” لكافة الأطراف، لاسيما في هذه الأوقات، وينبغي تعظيم الاستفادة من العنصر المسلم الذي تربطه بالعالم الإسلامي روابط وثيقة؛ ما يؤهله إلى أن يقوم بدور السفير والممثل للحضارة الإسلامية في الولايات المتحدة في الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها إضافة إلى دوره في صناعة مستقبل مجتمعه هناك.