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بالصور.. طلاب حلايب يرحبون بوزير التعليم العالى برقصة التربلة

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بالصور.. طلاب حلايب يرحبون بوزير التعليم العالى برقصة التربلة بالصور.. طلاب حلايب يرحبون بوزير التعليم العالى برقصة التربلة
استقبل طلاب كلية التربية بمدينة الغردقة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى برقصة التربلة، حيث قام طلاب الكلية من أبناء حلايب وشلاتين باستقبال الوزير على طرقيتهم الخاصة، وقدم آخرون له الورود خلال وضعه حجر الأساس الخاص بفرع جامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر.

وأعلن أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، أن أول الكليات التى سوف يتم البدء بها هى كلية السياحة الفنادق، وسيتم استغلال إحدى ابنية المحافظة للدراسة لحين الانتهاء من الإنشاء بفرع الجامعة.

وأكد الوزير خلال كلمته أن محافظة البحر الأحمر خطت خطوات كبيرة للموافقة على إنشاء الجامعة وسوف نسعى للحصول على القرار الجمهورى شاكرا كل من ساهم فى المشروع.

وأوضح الشيحى، أن خصصت جزء من برنامجها للتعليم والبحث العلمى لعرضه على مجلس النواب، وأن جزء كبير من البرنامج يخص التوسع فى التعليم الحكومى والخاص لتكون منظومة متكاملة.

وأضاف الوزير، أن برنامج الحكومة يشمل إنشاء 3 جامعات حكومية جديدة خلال السنوات القادمة واليوم هو بداية تحقيق البرنامج لوضع حجر أساس فرع جامعة البحر الأحمر المصرية بمدينة الغردقة.

وأوضح الشيحى، أن الحكومة جادة فى ايجاد فرص للتعليم والعمل وأن هناك توجه عام للاهتمام بالتعليم، مشيرا إلى أن الحكومة توفر الدعم للجامعات الوليدة وأن هناك اتجاه لانفصال فرع الجامعة عن جامعة جنوب الوادى لتكون جامعة البحر الاحمر المصرية.

وبدأ الاستقبال بعد وضع حجر الأساس لفرع الجامعة بقطعة الارض التى خصصتها محافظة البحر الأحمر شمال مدينة الغردقة والتى تبلغ مساحتها 500 فدان، وحضر وضع حجر الأساس كلا من محافظ البحر الأحمر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء عادل التونسى مدير الامن والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة، وعدد كبير من اساتذة الجامعة والكليات المختلفة وكذلك نواب مجلس الشعب عن البحر الأحمر واهالى المحافظة القيادات التنفيذية بها وطلاب كلية التربية بالغردقة.

وشكر عميد كلية التربية وزير التعليم العالى على الحضور ومساعدته لإنهاء موافقات إنشاء الجامعة.

وأعلن الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالبحر الأحمر خلال كلمته، إن الجامعه ستقام على مساحة 500 فدان تضم 5 كليات بينها علوم البحار والمصايد، والسياحة والفنادق، والهندسة والطاقة الجديدة، والبترول والتعدين.

ومن جانبه، قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعه جنوب الوادى خلال كلمته أننا نطالب الجميع بالتكاتف لانشاء الجامعة وقدم الشكر لعضو مجلس الشعب محمد عبد المقصود على مساهمته فى انشاء الجامعة وكذلك طالب الجميع بالتكاتف من قبل المستثمرين والاهالى للإسراع فى انشاء فرع الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى أن إنشاء جامعة خاصة بالبحر الأحمر سوف يعمل على رفع مستوى التنمية بالبحر الأحمر وخاصة بالغردقة، حيث أننا اخترنا أول 5 كليات نوافق مع إمكانيات المحافظة حيث أن كلية السياحة والفنادق لخدمة المجال السياحى وكذلك علوم البحار والمصايد للاهتمام بعلوم بالبحار وكذلك البترول والطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يحضر وزير التعليم العالى ورئيس جامعة جنوب الوادى اجتماع مجلس جامعة جنوب الوادى مساء اليوم بكلية التربية بالغردقة.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تحتفل فى يوم 22 يناير من كل عام بالعيد القومى للمحافظة إحياء ذكرى معركة شدوان المجيدة التى صد فيها صيادوا البحر الأحمر بمشاركة القوات المسلحة الهجوم الإسرائيلى على جزيرة شدوان التى تبعد عن الغردقة 35 كيلو متر.

كما احتفلت مدن المحافظة المختلفة بالعيد القومى بالتنسيق مع قصور الثقافة المختلفة بحضور رؤساء المدن المختلفة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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