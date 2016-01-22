الأمم المتحدة: دى ميستورا يحسم الأحد قوائم المشاركين فى مفاوضات سوريا

> قال أحمد فوزى المتحدث باسم المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف إن المبعوث الخاص للازمة السورية ستافان دى ميستورا ينتظر أن يحسم الأحد القادم ما يتعلق بمسألة قائمة المشاركين فى المفاوضات السورية المنتظرة والتى كان مقررا لها أن تبدأ فى 25 يناير الجارى.

وأضاف - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة - أن تاريخ 25 يناير مازال محل تطلع المبعوث الخاص، مشيرا إلى أن دى ميستورا سيلتقى الصحفيين المعتمدين بمقر الأمم المتحدة فى جنيف، للإعلان عن كافة الاستعدادات الخاصة بالمفاوضات.

ورفض فوزى التأكيد بشأن ما إذا كان تاريخ 29 يناير قد يكون موعد بدء المفاوضات فى حال التأجيل، لافتا إلى أن القاعة التى ستنعقد بها المفاوضات سيكون بها الأطرف السوريين فقط، بينما سيكون من المشاركين ممثلى الدول المعنية بالأزمة السورية فى قاعات أخرى، ولم يؤكد ما إذا كان ممثلى الدول المعنية ممن ستتم دعوتها للمفاوضات على مستوى وزارى أو دبلوماسى.

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