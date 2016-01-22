واشنطن تستعد لأسوأ عاصفة ثلجية تشهدها منذ عام 1993



> حذرت عمدة مدينة واشنطن ماري باوسر اليوم من أن العاصفة الثلجية التي ستضرب العاصمة الأمريكية وعددا من مدن الساحل الشرقي الامريكي على مدى الست والثلاثين ساعة القادمة سيكون لها تأثيرا على المواطنين.

وحثت باوسر – في تصريحات صحفية اليوم الجمعة – المواطنين على الاستعداد للعاصفة الثلجية وسرعة تدبير احتياجاتهم اليومية ومواجهة امكانية انقطاع التيار الكهربائي، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من قدمينن وهو ما لم تشهده المدينة منذ عام 1993.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الفيدرالية إغلاق مكاتبها ظهر اليوم، كما تقرر إغلاق المدارس وشبكة المترو التي تربط ولايات واشنطن وفيرجينيا ومريلاند اعتبارا من مساء اليوم وطوال يومي السبت والاحد وذلك لسلامة العاملين والركاب.

كما تم إلغاء آلاف رحلات الطيران في مطار دالاس الدولي في واشنطن اليوم الجمعة وتـأجيل آلاف الرحلات الاخرى. وتم الغاء كافة رحلات الطيران من والى مطار فلاديلفيا الدولي.

وحذر خبراء الارصاد من أن العاصفة الثلجية ستضرب المناطق الممتدة من شمال فيرجينيا إلى لونج إيلاند في نيويورك؛ ما سيكون له تأثيرا على أكثر من 50 مليون شخص. كما حذر قوات حرس السواحل الامريكية من ارتفاع الامواج الى نحو 18 قدما.