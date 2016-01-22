أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

واشنطن تستعد لأسوأ عاصفة ثلجية تشهدها منذ عام 1993

Google+ Print
واشنطن تستعد لأسوأ عاصفة ثلجية تشهدها منذ عام 1993 واشنطن تستعد لأسوأ عاصفة ثلجية تشهدها منذ عام 1993


> حذرت عمدة مدينة واشنطن ماري باوسر اليوم من أن العاصفة الثلجية التي ستضرب العاصمة الأمريكية وعددا من مدن الساحل الشرقي الامريكي على مدى الست والثلاثين ساعة القادمة سيكون لها تأثيرا على المواطنين.

وحثت باوسر – في تصريحات صحفية اليوم الجمعة – المواطنين على الاستعداد للعاصفة الثلجية وسرعة تدبير احتياجاتهم اليومية ومواجهة امكانية انقطاع التيار الكهربائي، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من قدمينن وهو ما لم تشهده المدينة منذ عام 1993.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الفيدرالية إغلاق مكاتبها ظهر اليوم، كما تقرر إغلاق المدارس وشبكة المترو التي تربط ولايات واشنطن وفيرجينيا ومريلاند اعتبارا من مساء اليوم وطوال يومي السبت والاحد وذلك لسلامة العاملين والركاب.

كما تم إلغاء آلاف رحلات الطيران في مطار دالاس الدولي في واشنطن اليوم الجمعة وتـأجيل آلاف الرحلات الاخرى. وتم الغاء كافة رحلات الطيران من والى مطار فلاديلفيا الدولي.

وحذر خبراء الارصاد من أن العاصفة الثلجية ستضرب المناطق الممتدة من شمال فيرجينيا إلى لونج إيلاند في نيويورك؛ ما سيكون له تأثيرا على أكثر من 50 مليون شخص. كما حذر قوات حرس السواحل الامريكية من ارتفاع الامواج الى نحو 18 قدما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان