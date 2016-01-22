الصندوق الاجتماعى: الصعيد له نصيب كبير في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصعيد له نصيب كبير في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن رؤية الصندوق لعام 2016 تتركز في المناطق الأكثر.

وقالت سليمان – في تصريحات لها عقب زيارة وفد الصندوق الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى محافظة الأقصر لمتابعة المشروعات التي تم إنجازها على أرض الواقع – إن حجم القروض المنصرفة بلغ ٣٩٨.٨ مليون جنيه، مولت ٤٤.٥٢٧ مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالي ٦٨.٢٣٤ ألف فرصة عمل.

وأشارت إلى زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لعدد من القرى بمحافظة الأقصر ( جمعية تنمية المجتمع بنجع خميس مركز الطود – الجمعية الخيرية الإسلامية بالدير بإسنا – جمعية تنمية المجتمع بالقرنه – جمعية معاذ بن جبل الخيرية بمنشأة العماري – جمعية التنمية والنهوض بالمرأة الريفية بقرية الحلة)، لافتة إلى إشادتهم بالإنجازات التي تحققت، حيث تم إنجاز المستهدف من هذه البرامج، مثل توفير فرص عمل للشباب في فئات عمرية من 18 – 29 عاما، والارتقاء بصحة المرأة والطفل، وتحسين الوضع الصحي والبيئي في المجتمعات المستهدفة .

من جانبهم، استعرض مجموعة من شباب وفتيات قرى الأقصر أعمالهم التنموية، تحت إشراف الصندوق الاجتماعي للتنمية ضمن منحة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تشغيل الفتيات والمشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة.

كما استعراض أبرز ما حققه المشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة من تنمية في شوارع القرية وتنظيف أماكن تجميع القمامة وتنقية الحشائش من حول الأشجار.

وكشفن الفتيات، خلال جولة تفقدية لوفد من الصندوق الاجتماعي والاتحاد الأوروبي بقرى الأقصر، عن أدوارهن في التوعية الصحية لنساء القرى والحملات التثقيفية بهدف الارتقاء بصحة ووعي الأسر في قرى الصعيد الأكثر احتياجا لفرص العمل والتوعية.

وطالبت الفتيات العاملات في المشاريع المختلفة استمرارية عملهن لضمان استمرارية المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل بقرى الأقصر.