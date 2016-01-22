«داعش» يستغل شهرة المغني جاستن بيبر للترويج لـ «فيديو مروع»

نشر أفراد من تنظيم “داعش” الإرهابي مقطع فيديو جديدا يظهر عملية إعدام أربعة أشخاص في لبنان وأضافوا هاشتاغ باسم المغني الأمريكي الشاب المشهور جاستن بيبر.

وأضاف “داعش” هذا الهاشتاغ من أجل زيادة شعبية الفيديو المروع لأن المغني الكندي الشاب المقيم في الولايات المتحدة يحظى بشعبية واسعة بين الشباب ويبلغ عدد المتابعين لحسابه في “تويتر” فقط نحو 74 مليون شخص.

وكان بيبر قد كتب سابقا بعد ورود تهديد جديد من من تنظيم “داعش” للأمريكيين، “هل عليّ أن أخاف؟”.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن “داعش” يستخدم هاشتاغات مختلفة لا تمت بصلة لمحتوى الفيديوهات المروعة (مثل #Bollywood #Hollywood #BreakingNews) من أجل زيادة شعبيتها في شبكة الإنترنت.