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الميتوفورمين.. قاهر الشيخوخة والسمنة ومكافح السرطانات

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الميتوفورمين.. قاهر الشيخوخة والسمنة ومكافح السرطانات الميتوفورمين.. قاهر الشيخوخة والسمنة ومكافح السرطانات
بعض المواد تعد طفرة فى عالم الطب والدواء، تساعد فى علاج أكثر من مرض وعرض، ومن أبرزها مادة "الميتوفورمين" التى تحسن وظائف الجسم، ولها الكثير من الفوائد.

وتعتبر مادة الميتوفورمين - كما يقول الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء - من أهم وأبرز المواد الدوائية فى عالم الطب، وتعد طفرة حقيقية، لاستخدامها المباشر مع مرضى السكر ونتائجها المبهرة فى هذا الصدد.

كما لهذه المادة التى لا يتعاطاها أى مريض إلا تحت إشراف طبى، الكثير من الفوائد حيث تستخدم بشكل كبير فى علاج السمنة المفرطة، لقدرتها الهائلة على التخسيس والتخلص من ، كما تساعد وبشدة على خفض نسبة سكر الدم، وتعتبر "الميتوفورمين" العقار الأول فى الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج مرض السكر، ومن الرائع أنها تستخدم فى علاج حالات تأخر الحمل وتكيس المبايض، حيث تعمل على زيادة استجابة الخلايا للأنسولين، ومؤخرا ثبتت فاعلية الميتوفورمين فى إبطاء نمو الخلايا السرطانية بالجسم، والمحافظة على الخلايا سليمة وتأخير أعراض الشيخوخة.

ويحذر الدكتور مروان من استخدام هذه المادة دون استشارة مختص كما يفعل البعض لغرض التخسيس، فقد تضر بالبنكرياس وتحدث آثار غير صحية.

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مصر 365

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