أخبار ليبيا اليوم.. القوات الخاصة الأمريكية تهتم بالأوضاع فى ليبيا

ركزت أخبار ليبيا اليوم على عدد من الأخبار الهامة، ففى البداية تناقلت مواقع ليبية عن موقع عسكرى أمريكى أن قيادة العمليات الخاصة بالولايات المتحدة تهتم كثيرا بالأوضاع فى ليبيا، فيما تنفق كثيرا من الوقت لمتابعة الأحداث الميدانية على الأراضى الليبية لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من تعظيم نفوذه حسبما أفاد قائد العمليات الخاصة.

وأوضح موقع "ديفينس وان"، أن الجنرال جوزيف فوتيل، قائد العمليات الخاصة، الذى رُشح لتولى القيادة المركزية الأمريكية قال إن "هناك قلق حول ليبيا، ولا يمكن أن يكون كل شىء عن العراق وسوريا فقط".

>ولفت الموقع إلى أن وجود تنظيم "الدولة الإسلامية" فى ليبيا مصدر قلق متزايد لبعض الوقت. ففى أكتوبر الماضى، وصف خبير وكالة الاستخبارات الدفاعية البلاد بأنها "المحور الذي يستخدمونه لإبراز أنفسهم على امتداد شمال أفريقيا".

وأشار الموقع إلى تقارير تؤكد أن قيادة "داعش" أولت اهتماما خاصا بليبيا، بحثا عن مناطق توسع ومصادر تمويل ودعم جديدة، خصوصا مع التوجه نحو السيطرة على بعض المواقع النفطية الإستراتيجية في الساحل الليبي.وأشار "ديفينس وان" إلى أن الجنرال جوزيف فوتيل لم يتطرق إلى التفاصيل العملية، ولكن تركز كثيرا على ما يمكن أن تقوم به القوات الخاصة الأمريكية ضد "تنظيم الدولة" في ليبيا أو في البلدان الأخرى المهددة من قبل "داعش".

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>وبرزت أخبار ليبيا اليوم، إعلان مسؤول أمنى فى منطقة رأس لانوف فى شمال ليبيا الجمعة أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد النيران المشتعلة منذ الخميس فى خزانات نفط أصيبت إثر هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال المسؤول الأمني في رأس لانوف في منطقة "الهلال النفطي" لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الخزانات التي طالتها النيران عددها أربعة، وإجمالي ما تحتويه يقدر بنحو مليوني برميل من النفط الخام".