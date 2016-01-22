أخبار فلسطين اليوم.. توطيد التعاون الثقافى والسياحي بين موسكو وفلسطين

ركزت أخبار فلسطين اليوم، على عدد من الأخبار المهمة، ففى البداية، وقعت روسيا وفلسطين فى مبنى وزارة الثقافة الروسية فى موسكو، مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة الروسية والثقافة الفلسطينية فى مجال التعاون الثقافى للفترة الزمنية الممتدة ما بين عامى 2016 و 2019، ووقع عن الجانب الروسى آللا مانيلوفا نائبة وزير الثقافة، وعن الجانب الفلسطينى عبد الحفيظ نوفل سفير فلسطين لدى روسيا الإتحادية.

وشملت أخبار فلسطين اليوم، توقيع الاتفاقية لكافة جوانب التعاون الثقافى، بما فى ذلك تبادل الخبرات والابداعات وتنشيط التفاعل الثقافي، وإقامة أيام الثقافية الفلسطينية فى روسيا والروسية فى فلسطين، وكذلك تنشيط السياحة بما فيها الدينية.

>وتداول فى أخبار فلسطين اليوم، كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها أجهزة السلطة الفلسطينية مع “عميل” مكتب صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح، عن معلومات خطيرة تؤكد أن جميع مؤسسات السلطة المدنية والأمنية والسياسية مخترقة حتى النخاع ومنذ سنوات طويلة، مِن قبل عملاء “إسرائيل”.

وألقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل أسبوعين القبض على فلسطينى متهم بالعمالة؛ كان يزود “إسرائيل” بمعلومات ووثائق من مكتب صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح ودائرة المفاوضات. وقالت تقارير متطابقة إن هذا “العميل” يعمل فى مكتب عريقات منذ 20 عامًا.