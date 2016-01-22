مسؤول أوروبى: هزيمة "داعش" فى سوريا والعراق ستدفع قادته للاستقرار فى ليبيا

>قال منسق الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف إن "الهزائم التى منى بها تنظيم داعش على يد التحالف الدولى يمكن أن تدفع بعض قادته إلى الاستقرار فى ليبيا".

ودعا دو كيرشوف - فى تصريح صحفى نشر هنا اليوم - الدول الغربية إلى تقديم الدعم الضرورى لحكومة الوفاق التى تم تشكيلها برعاية الأمم المتحدة، متوقعا فى الوقت ذاته تصاعد الهجمات الإرهابية لداعش فى أوروبا وخارجها بسبب تعرضه لضغوط حقيقية على الصعيد الميدانى.

ورأى أنه "سيكون من السهل لعناصر داعش التحرك فى ليبيا بسبب انعدام الضربات الجوية الموجهة لهم وافتقاد البلاد لحكومة تعمل بشكل فعلي"، قائلا "نعلم جيدًا أن قادة داعش فى سوريا يوجهون ما يجرى فى ليبيا وإذا ما شعروا بالضغط فإنهم سينتقلون إلى ملاذ جديد".

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