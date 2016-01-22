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روسيا تُكذب بريطانيا بشأن مطالبة بوتين للأسد بتقديم استقالته

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روسيا تُكذب بريطانيا بشأن مطالبة بوتين للأسد بتقديم استقالته روسيا تُكذب بريطانيا بشأن مطالبة بوتين للأسد بتقديم استقالته


> نفى الكرملين اليوم الجمعة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب نظيره السوري بشار الأسد بتقديم استقالته.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “ذلك الأمر غير صحيح”.

وكانت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية قد زعمت – في تقرير نشرته في وقت سابق – أن بوتين أرسل رئيس الاستخبارات التابعة لهيئة الأركان الروسية إيجور سيرجون – الذي توفي في الثالث من يناير الجاري – لينقل رسالة إلى الأسد مفادها بأن الكرملين يعتقد أن الوقت قد حان لتقديم استقالته.

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