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نواب الشرقية يفتتحون جمعية مرضى الكبد بالزقازيق

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نواب الشرقية يفتتحون جمعية مرضى الكبد بالزقازيق نواب الشرقية يفتتحون جمعية مرضى الكبد بالزقازيق
شهدت قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، اليوم الجمعة، قافلة طبية مكبرة برئاسة الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد المعروف وعضو مجلس النواب، والتى قامت بالكشف على المرضى فى إطار حملة أطلقها نواب الشرقية لمكافحة فيرس سى، وذلك بحضور النواب المهندسة إيمان سالم خضر، واللواء هانى أباظة، والمحاسب خالد بشر، والحاج لطفى شحاتة، والدكتور خالد عراقى، بالإضافة إلى على الصناديلى رئيس مركز الزقازيق.

وتوجه النواب بصحبه الدكتور جمال شيحة والأطباء المرافقين له إلى حى الزهور بالزقازيق لافتتاح مقر جمعية "أصدقاء مرضى الكبد"، أحد فروع جمعية الدكتور شيحة لتوفير علاج لغير القادرين من المرضى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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