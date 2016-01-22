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صحة الشرقية: حالة الضابط المصاب فى اشتباكات قرية العدوة مستقرة

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صحة الشرقية: حالة الضابط المصاب فى اشتباكات قرية العدوة مستقرة صحة الشرقية: حالة الضابط المصاب فى اشتباكات قرية العدوة مستقرة
أكدت مصادر بمديرية الصحة بالشرقية، أن حالة الضابط المصاب بشظايا خرطوش بالوجة فى اشتباكات قرية العدوة مسقط رأس محمد مرسى مستقرة، وأن إصابته بسيطة.

وأضافت مصادر طبية بمستشفى الرمد بالزقازيق لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء الأشعة المقطعية فور وصوله للمستشفى، وتم نقله لمستشفى خاص بناءً على رغبته لاستكمال علاجه.

وكانت اشتباكات جرت بين قوات الأمن بالشرقية وعناصر الإخوان بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسى، أسفرت خلالها عن إصابة الضابط بخرطوش فى الوجه.

وتشهد قرية العدوة التابعة لمركز ههيا، تمركز قوات أمنية تزامننا مع ذكرى 25 يناير، تحسبا لافتعال أعمال عنف من قبل جماعة الإخوان بالقرية.

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